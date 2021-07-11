Used Cars Forum – 2021: жители каких городов РФ больше покупают автомобилей с пробегом?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» определили города РФ, жители которых в январе – мае 2021 года больше других покупали подержанные машины. В этот рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург, которые занимают лидирующие позиции среди российских регионов (122 тыс. и 65,7 тыс. шт. соответственно).

Лидером рейтинга среди остальных городов по объему рынка легковых автомобилей с пробегом стал Новосибирск с результатом 28,7 тыс. единиц. На втором месте находится Краснодар с показателем 21,2 тыс. штук, на третьем – Екатеринбург, в котором за 5 месяцев нынешнего года было куплено 19,6 тыс. б/у машин.

В ТОП-10 городов по объему вторичного рынка также вошли: Красноярск (19,3 тыс. шт.), Омск (18,9 тыс. шт.), Казань (16,8 тыс. шт.), Челябинск (16,4 тыс. шт.), Нижний Новгород (15,9 тыс. шт.), Уфа (15,4 тыс. шт.) и Воронеж (15,2 тыс. шт.).

Отметим, что во всех этих городах была зафиксирована положительная динамика рынка. Самый большой рыночный рост в нашем рейтинге показывает Краснодар (+47%), а наименьший – Екатеринбург (+20%). При этом в среднем по стране рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 28%.

О других тенденциях на вторичном рынке вам расскажут эксперты на форуме автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июля. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: АВТОСТАТ