В Госсовете РФ родилась идея перевести на газ общественный и коммунальный транспорт

В то время, как европейские страны все больше увлекаются идеями полной электрификации своих автопарков, в России есть активисты, которые пытаются продвигать программы перевода транспорта на газ. Мотив понятен: в стране есть свои большие запасы газа, он дешевле и экологичнее в эксплуатации, чем бензин или дизель.

Год назад, в июле 2020-го, в России стартовала программа, которая гарантирует российским автовладельцам компенсацию 90% затрат, если они решат переоборудовать свой личный транспорт на использование газа (государство субсидирует из бюджета 60% затрат, "Газпром" - еще 30%). А сейчас, спустя год, в комиссии по энергетике Госсовета РФ появилась идея применить административный ресурс, чтобы перевести на газ коммунальную технику и общественный транспорт в регионах. Участник заседания, на которого ссылаются корреспонденты "Известий", привел аргументы выступавших, а в протоколе журналисты обнаружили предложение рекомендовать губернаторам "принять меры" по переводу указанного сегмента спецтехники и общественного транспорта, в общей доле не менее 50%.

Эксперты, выступавшие на Комиссии, говорили о том, что только на автобусах большого класса использование сжиженного природного газа (СПГ) экономит до 10 рублей на 1 км пробега, на коммунальной технике эта экономия может оказаться даже более высокой. Понятно, что решение вопроса упрется в финансы: понадобятся средства на покупку новой газомоторной техники.

По мнению одних экспертов, масштабное переоборудование транспорта потребует не менее 2,5 млрд рублей финансовых вливаний в каждый субъект РФ: это тот минимум, который позволит поставить по 200 новых метановых автобусов в регион. По мнению других - на каждый регион потребуется в среднем 4 - 6 млрд рублей. То есть, по самым скромным прикидкам, речь идет о программе стоимостью в 350 - 500 млрд рублей. Но здесь нелишним будет вспомнить, что целый ряд регионов уже сегодня чувствует нехватку газомоторных станций. К тому же предложения, судя по всему, еще не обсуждались профильными комитетами, и "рекомендовать" - еще не значит, принять к выполнению.

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На фото: актуальная карта сети АГНКС "Газпрома"