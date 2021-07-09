Kia K5 в 1 полугодии стал самым продаваемым автомобилем сегмента D

С января по июнь 2021 года в России было реализовано 15 276 автомобилей Kia K5 (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», этот результат позволил корейской модели стать самой популярной в сегменте D по итогам 1 полугодия.

На втором месте здесь оказалась Toyota Camry, которая ранее каждый год уверенно сохраняла звание бестселлера в этом сегменте. За прошедшие 6 месяцев показатель продаж японской модели составил 14 916 единиц. Замыкает же тройку лидеров в сегменте D по традиции Hyundai Sonata, которая в 1 полугодии была реализована в количестве 4 012 штук.

Гегемония Toyota Camry в сегменте D стала нарушаться с выходом на российский рынок модели Kia K5 (в сентябре 2020-го). С тех пор она стала теснить японскую модель, периодически возглавляя ежемесячный рейтинг продаж автомобилей сегмента D. Например, в нынешнем году Kia K5 опережала Toyota Camry в январе, марте и июне, а вот в феврале, апреле и мае было наоборот. Тем не менее, по итогам полугодия лидерство захватил «кореец», начальная стоимость которого, по данным сайта «Цена Авто», оказывается почти на 200 тысяч рублей меньше аналогичного показателя у «японца».

Во сколько обходится содержание автомобиля сегмента D (и не только)? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Kia