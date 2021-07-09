Stellantis инвестирует более 30 млрд евро в ускорение электрификации автомобилей

8 июля в рамках конференции Stellantis EV Day 2021 компания Stellantis N.V. представила свою стратегию по переходу на использование электрических силовых установок. Как сообщает пресс-служба компании, уже к 2026 году Группа планирует достичь показателя общих затрат на владение электромобилем, эквивалентных затратам на владение автомобилем с ДВС.

Электричество ударит по всем брендам

На конференции речь шла о вложении в направление «электро» более 30 млрд евро, при этом поставлена задача ускорить переход к использованию электричества и «создавать лучшие в своем классе электромобили для входящих в состав Группы культовых брендов». Любопытно, что всего несколько дней назад похожая конференция - провозгласившая курс на полную электрификацию и цель стать лучшими в создании электромобилей, причем только премиум-класса, прошла у Volvo Cars (подробности - здесь).

Однако перед Группой Stellantis стоит еще задача - сохранить свои высокие показатели эффективности инвестиций, на 30% превышающие средние по отрасли. В рамках заявленной стратегии все 14 брендов, входящие в Группу (Alfa Romeo, Citroen, Peugeot, Fiat, Dodge, Jeep, Lancia, Opel/Vauxhall, Ram, Chrysler, DS Automobiles, Maserati, Abarth, коммерческая техника) должны предложить лучшие в своих сегментах полностью электрические модели, но сделать это с учетом ДНК своих брендов.

В результате в основу будущих моделей электромобилей будут положены четыре гибкие платформы (STLA Small, STLA Medium, STLA Large, STLA Frame (рамная), имеющие общие компоненты и обеспечивающие запас хода автомобилю до 500 - 800 км. Каждая из платформ будет создана с расчетом на длительный срок эксплуатации и сможет поддерживать производство до двух миллионов автомобилей в год.

Гибкие платформы

Линейка силовых установок будет включать в себя семейство из трех модулей электрического привода (EDM), объединяющих двигатель, коробку передач и инвертор. Эти EDM компактны, гибки и легко масштабируются. Таким образом, на основе EDM можно сконфигурировать автомобиль с передним, задним или полным приводом, а также электрическим полным приводом 4xe. Отмечено, что четыре гибкие платформы, масштабируемая линейка из трех модулей электродвигателей, стандартизированные модули батарей смогут удовлетворить потребности всех брендов во всех сегментах.

В планах по созданию аккумуляторных батарей (BEV) - добиться такой линейки, которая сможет обеспечивать запас хода электромобиля в 500 - 800 км и быструю зарядку (запас хода 32 км обеспечивается за минуту). Пока заявлено о двух вариантах химического состава батарей - версия с высокой плотностью заряда и появление к 2024 году альтернативной версии, без использования никеля и кобальта. Решено, что глобальные поставки батарей к 2030 году обеспечат пять «гигафабрик» в Европе и Северной Америке и дополнительные партнерские проекты.

Только за период с 2020 по 2024 год себестоимость аккумуляторных батарей для электромобилей планируется снизить более чем на 40%, а к 2030 году – еще на 20%. В снижении себестоимости будут учитываться все аспекты – общая оптимизация батареи, упрощение формата модулей, увеличение размера ячеек и улучшение химического состава аккумуляторов. Компания намерена максимально увеличить срок службы аккумуляторных батарей за счет ремонта, восстановления, вторичного использования и переработки.

Вложат 30 миллиардов евро

«Мы намерены реализовать планы по инвестированию более 30 миллиардов евро, чтобы предложить новые модели культовых брендов, которые будут обладать характеристиками, динамикой, стилем, комфортом и запасом хода на электрической энергии, позволяющим им гармонично вписаться в повседневную жизнь нашего клиента», - заявил главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares).

Stellantis планирует также предложить полноценный пакет упрощающих владение электромобилем решений для частных лиц, предприятий и клиентов-операторов автопарков. Усилия компании в этом направлении будут включать обеспечение повседневной смарт-зарядки с использованием энергии, получаемой из экологически чистых источников, подключение к существующим партнерским программам для расширения возможностей зарядки, а также ускорение интеллектуального использования электросетей.

Но это все в будущем. А какие модели электромобилей можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы - смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Stellantis