На «Автоторе» освоен выпуск трехместных автовозов

Модельный ряд спецтехники, выпускаемой заводом «Автотор», расширился. На базе шасси Hyundai HD78 в партнерстве с компанией «Смартэко» (г. Нижний Новгород) теперь будут производить компактные автовозы с прицепом, позволяющие одновременно перевозить три легковых автомобиля.

Для осуществления поставленной задачи разработчики модернизировали кабину Hyundai HD78, значительно облегчив надстройку и оборудовав в кабине для водителя спальное место - с учетом того, что машины иногда требуется перевозить на дальние расстояния. Кроме того, как сообщает пресс-служба завода, предприятием была получена новая сертификация тормозов, позволяющая эксплуатировать шасси с прицепом весом 3,5 тонны.

Напомним, что коммерческие автомобили, выпускаемые на калининградском «Автоторе», оснащаются широкой гаммой универсальных надстроек (изотермические и промтоварные фургоны, борт-тенты и прочие). Для этого на предприятии была создана отдельная конвейерная линия. Не так давно пресс-служба завода сообщала о том, что завод освоил выпуск передвижных медицинских комплексов – рентгенкабинета и мобильной стоматологической клиники.

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Фото: «Автотор»