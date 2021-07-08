Volvo в 1 полугодии увеличила продажи в России на 83%

Российские дилеры Volvo за 6 месяцев 2021 года реализовали 4615 автомобилей, что на 83% выше показателя годичной давности. При этом в июне было продано 1005 машин шведского бренда – на 79% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Бестселлером марки на российском рынке в первой половине года стал внедорожник XC90, разошедшийся тиражом в 1464 единицы. Второй результат по объему продаж, немного уступив лидеру, показал среднеразмерный кроссовер ХС60, на котором остановили свой выбор 1403 покупателя. Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40, чья реализация составила 908 автомобилей.

Как отмечает коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов, несмотря на все трудности, вызванные сбоем поставок, ограничениями по перевозке и дефицитом полупроводников, компании в первом полугодии удалось показать значительный рост продаж и превзойти показатели предыдущего года. «Необходимо также отметить, что этот результат выше результата первого полугодия 2019 года на 16%», - добавил он.

Полный список дилеров Volvo (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Volvo