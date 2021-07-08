BMW объявила российские цены на новое спортивное купе 2 серии

8 июля 2021 года в Гудвуде (Великобритания) состоялась мировая премьера нового компактного спортивного BMW 2 серии Coupe, производство которого будет налажено на заводе BMW в Сан-Луис-Потоси (Мексика). Как сообщается в официальном пресс-релизе, цены на новинку в России начнутся от 3 млн 370 тыс. рублей.

В нашей стране новый BMW 2 серии Coupe будет доступен в двух версиях – BMW 220d Coupe и BMW M240i xDrive Coupe.

Двигатели

Для BMW 220d Coupe предусмотрен четырехцилиндровый турбированный дизельный двигатель объемом 2 литра (190 л.с.; 400 Нм). Разгон с 0 до 100 км/ч у дизельной версии занимает всего лишь 7 секунд, максимальная скорость – 237 км/ч. Новый BMW 220d Coupe доступен в исполнениях Base, M Sport Pure и M Sport Pro. Цены начинаются от 3 370 000 рублей.

Более динамичная версия BMW M240i xDrive Coupe оснащается шестицилиндровым рядным 3-литровым двигателем BMW TwinPower Turbo мощностью 387 л.с., а также интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive, тяга в которой передается с акцентом на заднюю ось. Автомобиль с таким двигателем разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 4,3 секунды. Его максимальная скорость достигает 250 км/ч. Новый BMW M240i xDrive Coupe доступен в исполнениях Base и M Special, цена на него стартует от 4 млн 590 тыс. руб.

Все двигатели сочетаются со стандартной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.

Габариты

Новый BMW 2 серии Coupe стал длиннее, шире и ниже по сравнению с автомобилем предыдущего поколения. Его габаритные размеры: длина – 4537 мм (+105 мм), ширина – 1838 мм (+64 мм) и высота – 1390 мм (-28 мм). Длина колесной базы достигает 2741 мм (+51 мм), при этом на передней оси ширина колеи возросла на 54 мм – до 1575 мм, а задняя колея увеличилась на 31 мм – до 1587 мм. У версии BMW M240i xDrive эти параметры теперь еще выше – прибавка составила 63 мм и 35 мм соответственно.

Дизайн

Общая черта для всех модификаций BMW 2 серии Coupe – светодиодные фары с характерным дизайном по мотивам культового купе BMW 02. Указатели поворотов интегрированы в дневные ходовые огни U-образной формы. За дополнительную плату доступны адаптивные светодиодные фары с технологией BMW Selective Beam, которые реагируют на угол поворота колес и освещают дорогу, опираясь на данные навигационной системы.

Линейка цветов включает семь стандартных вариантов окраски кузова, шесть из которых – c эффектом металлик. Эксклюзивно для BMW 2 серии Coupe предлагается новый цвет «Грозовая Ночь металлик».

Интерьер

В новом BMW 2 серии Coupe доступ на задний ряд облегчает функция Easy-Entry, благодаря которой передние сиденья сдвигаются вперед при складывании спинок. Сами передние сиденья спортивные с электрической регулировкой, включая функцию памяти водительского сиденья.

Кроме того, в новом BMW 2 серии Coupe предусмотрен обогрев рулевого колеса, механизм автоматического складывания зеркал заднего вида и салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, а также сиденья М Sport с интегрированными подголовниками.

В качестве опции предлагается стеклянный люк в крыше, который стал почти на 20% крупнее, чем в модели предыдущего поколения.

Ассистенты водителя

Новый BMW 2 серии Coupe получил расширенный перечень систем помощи водителю. Например, уже в базовой версии автомобиль оснащается сигнализацией аварийного сближения при парковке. Опционально предлагаются ассистент вождения с системой предупреждения о выезде из занимаемой полосы движения, система помощи при движении задним ходом с предупреждением о помехах, приближающихся в поперечном направлении, активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, ассистент парковки, включая камеру заднего вида, а также функции кругового обзора и дистанционного 3D-обзора.

Впервые для BMW 2 серии Coupe предлагаются проекционный дисплей, отображающий информацию о вождении за лобовым стеклом, и регистратор BMW Drive Recorder.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».