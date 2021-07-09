Свыше 5 тысяч сертифицированных автомобилей KIA с пробегом продано в 1 полугодии

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам 1 полугодия 2021 года реализовали 5258 таких машин, сообщает пресс-служба корейской марки. Как подсчитали в агентстве «АВТОСТАТ», это на 61% выше результата годичной давности (3268 шт.).

Также в компании KIA отметили, что в июне дилерам удалось продать 898 автомобилей по программе «KIA Уверен». В настоящее время по ней работают 166 официальных дилеров KIA в России.

Напомним, в рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA