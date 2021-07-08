Skoda Karoq получил новые модификации с «роботом» и «автоматом»

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на городской кроссовер Karoq с турбомотором 1.4 TSI (150 л.с.), который теперь работает в паре с новой 7-ступенчатой DSG, и с атмосферным двигателем 1.6 MPI (110 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Как сообщает пресс-служба чешской марки, стоимость этих версий начинается от 1 млн 793 тыс. и 1 млн 640 тыс. рублей соответственно.

Напомним, что в линейку силовых агрегатов Skoda Karoq входит турбированный мотор 1.4 TSI/150 л.с., который теперь комплектуется новой роботизированной 7-ступенчатой DSG. Максимальный крутящий момент 250 Нм обеспечивается в диапазоне 1 500 - 3 500 об/мин. Это позволяет автомобилю развивать скорость до 192 км/ч, при этом разгон до 100 км происходит за 8,9 с.

Такой двигатель предлагается для полноприводной версии кроссовера во всех трех вариантах комплектации – Active, Ambition и Style.

Второй двигатель в линейке Karoq - атмосферный мотор 1.6 MPI мощностью 110 л.с., который сейчас агрегатируется автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Новинка предлагается в комплектациях Active и Ambition.

Напомним, что помимо новых силовых агрегатов, для Karoq остаются доступны бензиновые моторы 1.6 MPI в сочетании с механической 5- ступенчатой трансмиссией и 1.4 TSI c 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Обо всех особенностях Skoda Karoq можно прочитать в нашем тест-драйве.

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Фото: Skoda