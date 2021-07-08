Peugeot Expert получил новые возможности для перевозки маломобильных пассажиров

Peugeot Expert в июле предлагается в новой спецверсии, которая расширит имеющийся модельный ряд Peugeot. Благодаря произведенным изменениям автомобиль теперь может выполнять важную социальную функцию - он стал более приспособленным для перевозки маломобильных пассажиров, с ограниченными функциями опорно-двигательного аппарата.

Спецавтомобиль построен на длиннобазной версии Peugeot Expert (длина кузова - 5306 мм) и позволяет комфортно загружать и перевозить пассажира в инвалидном кресле: он оборудован специальным подъемником и аппарелью для кресла, в салоне предусмотрены устройства крепления. Вместо обычных автомобильных стекол здесь установлены безопасные (закаленные с «шелкографией») вклеенные стекла, без форточек. Покрытие пола - нескользящий линолеум. Швы - герметизированы, что облегчает возможности санитарной обработки салона. Сиденья второго ряда оборудованы подголовниками, при этом правое кресло - складное, чтобы обеспечить проход к третьему ряду кресел.

Как сообщает пресс-служба Peugeot Россия, автомобили будут предлагаться только с 2-литровым двигателем (2.0HDi 150 л.с.), но в трех разных комплектациях - в зависимости от привода и коробки передач: передний привод с механической КП; передний привод с автоматической КП; подключаемый полный с МКП (специально для труднопроходимой местности).

В базовое оснащение входят: импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры, круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике, подогрев сиденья водителя, передние противотуманные фары, ABS + BOS + ESP + система помощи при старте на подъеме Hill Assist, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, центральный замок c дистанционным управлением, правая боковая сдвижная дверь, металлическая защита картера двигателя (штатно для 4х4, опция для 4х2), кондиционер (для версий с АКП).

Напомним, что автомобили Peugeot Expert выпускаются в России на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, их переоборудованием под потребности маломобильных пассажиров будет заниматься ульяновская компания «Автодом», которая специализируется на изготовлении коммерческого и специального транспорта.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за январь - июнь 2021 года в России было куплено 657 автомобилей Peugeot Expert, что примерно в 3 раза больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

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Фото: Peugeot Россия