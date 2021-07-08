Корпоративные продажи LADA в 1 полугодии увеличились наполовину

Более 25% от общего объема реализации автомобилей LADA в январе – июне 2021 года пришлось на корпоративные продажи, что в количественном выражении составило 50 549 автомобилей. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, это на 49% выше, чем годом ранее, и на 31% выше, чем за первые 6 месяцев 2019 года.

Бестселлером среди корпоративных продаж стала LADA Granta: в 1 полугодии было продано 13 882 таких автомобиля (+34% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). На втором месте – LADA Largus с результатом 13 554 экземпляра (+48%).

Автомобили семейства LADA Vesta разошлись тиражом 10 332 машины (+46%), включая 984 двухтопливных LADA Vesta CNG. Результат продаж семейства Niva – 10 843 единицы (+66%, включая автомобили, выпущенные ОАО «LADA Запад Тольятти»).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 июля АВТОВАЗ поднял цены на свою продукцию. По данным мониторинга, проводимого специалистами «Цена Авто», прибавка в среднем составила 2,4%, или 10 – 30 тыс. рублей. Отмечается, что это четвертое по счету повышение цен с начала текущего года – первое произошло 15 января (в среднем на 2 – 5% по всему модельному ряду LADA), затем 15 марта (на 2%) и 1 мая (на 2%).

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: LADA