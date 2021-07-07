Продажи премиальных автомобилей в 1 полугодии выросли на 41%

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2021 года в нашей стране было реализовано 84,5 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 41% больше, чем в 1 полугодии 2020 года.

Свыше половины от этого объема (56%) пришлось на продукцию двух немецких брендов. Так, по данным АЕБ, у Mercedes-Benz российские продажи с января по июнь составили 23,8 тыс. экземпляров, а у BMW – 23,4 тыс. штук. Таким образом, в нынешнем году в данном сегменте рынка поменялся лидер, поскольку в 2020-м им была баварская марка.

Третье место в премиальном сегменте авторынка РФ занимает японский бренд Lexus с показателем в 10,5 тыс. реализованных автомобилей. Замыкают пятерку лидеров немецкий Audi (9 тыс. шт.) и шведский Volvo (4,6 тыс. шт.). Отметим еще немецкий Porsche (3,5 тыс. шт.) и английский Land Rover (3,4 тыс. шт.). У остальных представителей премиум-сегмента продажи в 1 полугодии составили менее 2 тыс. единиц.

Также стоит отметить, что все премиальные марки, кроме одной, за отчетный период демонстрируют положительную рыночную динамику, что во многом объясняется эффектом низкой базы, сложившейся год назад на фоне развития пандемии коронавируса. О том, кто именно оказался «в минусе», а у кого зафиксирован наилучший рост, можно узнать здесь.

Во сколько обходится содержание премиального (и не только) автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Mercedes-Benz