Завод Vauxhall в 2022 году полностью перейдет на выпуск электрокаров

Концерн Stellantis объявил об инвестировании 100 млн фунтов стерлингов в модернизацию завода Vauxhall в Элсмир-Порт (Великобритания). Уже к концу 2022 года, благодаря этим инвестициям со стороны британского правительства, завод станет выпускать исключительно электрические модификации коммерческих и легковых автомобилей для брендов Vauxhall, Opel, Peugeot и Citroen. Причем, как для внутреннего рынка, так и на экспорт, сообщает пресс-служба автоконцерна.

Напомним, что заводу Vauxhall в 2022 году исполняется 60 лет, с его конвейера сошло уже 5,2 млн автомобилей. Для нового электропроизводства его, конечно же, понадобится модернизировать. В планах руководства – новый кузовной цех, более совершенный главный конвейер и собственное производство аккумуляторных батарей. Часть дополнительных средств будет вложена в совершенствование технологий, чтобы к середине текущего десятилетия добиться углеродной нейтральности в выбросах. Совсем скоро на предприятии начнется работа над проектами солнечных и ветряных электростанций – чтобы завод мог сам себя полностью обеспечивать чистой электроэнергией. В Элсмир-Порт также планируют построить новый дистрибьюторский центр запчастей.

Среди первых коммерческих электромобилей, которые будет выпускать предприятие - Vauxhall Combo-e, Opel Combo-e, Peugeot e-Partner, Citroen e-Berlingo. Что касается легковых электрокаров, то на первых порах это будут Vauxhall Combo-e Life, Opel Combo-e Life, Peugeot e-Rifter, Citroen e-Berlingo. Уже есть решение, что все они будут комплектоваться электромоторами мощностью 100 кВт (136 л.с.) и литий-ионными батареями емкостью 50 кВт/ч, способными заряжаться с 0% до 80% всего за 30 минут. Запас хода на такой батарее составляет 174 мили (280 км).

«Сегодняшнее решение (по инвестициям в предприятие – авт.) не только станет залогом благополучия завода в Элсмир-Порт в экологически чистом будущем, но и гарантирует стабильность тысяч рабочих мест в регионе на всем протяжении цепочки поставок», - заявил Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

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Фото: Stellantis