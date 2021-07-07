Продажи автомобилей LADA в 1 полугодии выросли в 1,5 раза

За 6 месяцев 2021 года в России было продано 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей LADA, что на 51% больше, чем в первой половине 2020 года. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, доля рынка LADA составила 23% (+2,1 п.п. к 1 полугодию 2020 года), что является лучшим результатом за последние 10 лет.

Бестселлером марки в этот период стала LADA Granta, чья реализация выросла на 42,8% и составила 72 287 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 57 031 проданная машина (+17,4%). На третьем месте по популярности идут автомобили семейства Niva, которые выбрали 30 317 покупателей (+55,4% с учетом автомобилей, выпущенных ОАО «LADA Запад Тольятти»).

Президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор отмечает, что общий рост продаж автомобилей на российском рынке в 1 полугодии составил 37% по сравнению с тем же периодом 2020 года. По его мнению, в течение оставшейся части года объем продаж будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов.

«Мы также видим некоторую неопределенность в отношении потребительского спроса в 4 квартале, в котором мы приветствовали бы возобновление мер государственной поддержки. В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 10% относительно 2020 года – рынок может превысить 1,8 миллиона автомобилей», - надеется г-н Мор.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: LADA