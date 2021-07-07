Продажи Suzuki в России по итогам июня увеличились в 1,7 раза

Российские дилеры Suzuki в июне реализовали 1 021 автомобиль – это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 4 849 машин, что на 52% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в июне остается компактный кроссовер Vitara, тираж которого составил 673 экземпляра, то есть рост на 60% относительно июня 2020-го. Реализация внедорожника Suzuki Jimny составила 198 автомобилей, что почти в 2 раза выше показателя годичной давности, а продажи кроссовера SX4 выросли в 1,8 раза и достигли 150 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «Сузуки Мотор Рус» планирует продать в России 10 тыс. автомобилей – на 25% больше, чем годом ранее (7961 шт.). В 2022 году «Сузуки Мотор Рус» ставит перед собой цель реализовать на российском рынке 13 тыс. автомобилей. Стоит отметить, что представленная стратегия «Сузуки Мотор Рус» основана на текущем модельном ряде Suzuki в России, который включает кроссоверы Vitara и SX4, а также внедорожник Jimny. Новых моделей в нашу страну компания пока привозить не планирует.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Suzuki