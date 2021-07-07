Депутаты предложили изменить налог на роскошь для владельцев автомобилей | АВТОСТАТ

Депутаты предложили изменить налог на роскошь для владельцев автомобилей

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Депутаты предложили изменить налог на роскошь для владельцев автомобилей

Мониторинг цен на новые автомобили
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Два раза в год - обычно весной и осенью - Минпромторг пересматривает список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. Но депутаты Госдумы предложили внести изменения в «налог на роскошь» для владельцев автомобилей летом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Основной аргумент инициативной группы - растущие цены на транспортные средства. Новым законопроектом предлагается повысить нижнюю планку стоимости автомобилей с действующих 3 млн до 4 млн рублей. При этом расчеты депутатов базировались на темпах инфляции.

Напомним, что после весеннего расширения перечня в список Минпромторга (сейчас в нем около 1400 моделей) уже вошли и некоторые массовые кроссоверы. А в результате, по оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», сегодня почти каждый десятый новый легковой автомобиль, продаваемый в России, может попасть под действие «налога на роскошь».

Отметим также, что предложения депутатов не являются чем-то новым. Так, еще весной 2021 года некоторые эксперты предлагали повысить нижний порог хотя бы до 3,5 млн рублей, а в РОАД - до 5 млн рублей

Весенний список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, можно посмотреть здесь. При этом, отметим, что цены на автомобили продолжили расти в апреле, в мае, июне... Актуальные цены на автомобили, предлагающиеся на российском рынке, можно посмотреть в нашем ежемесячном «Мониторинге цен на новые автомобили». 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилиценыпремиум-сегментналог на роскошьлюксовые автомобили

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