ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России за июнь

Самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta, чья реализация в июне нынешнего года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составила 14133 автомобиля. В свою очередь эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что это на 23% больше, чем в июле 2020-го.

Второе место занимает LADA Vesta с показателем 11932 машины, что на 41% больше по сравнению с уровнем годичной давности. На третью позицию поднялся кроссовер Hyundai Creta, июньский результат которого составил 7315 проданных автомобилей (+14%). Это позволило ему завоевать титул самой популярной иномарки в стране.

На четвертой строчке модельного рейтинга располагается еще один представитель Hyundai – седан Solaris, который в начале лета разошелся тиражом в 7206 экземпляров (+89%). Замыкает пятерку лидеров на это раз KIA Rio, чья реализация составила 6434 единицы – на 18% меньше, чем год назад.

Лифтбек Volkswagen Polo был продан в количестве 6080 штук, что на 22% выше показателя годичной давности. Внедорожник LADA Niva выбрали 5399 покупателей – на 28% больше по сравнению с июнем прошлого года. Реализация лифтбека Skoda Rapid второго поколения выросла в 3,2 раза и составила 4922 единицы. Немного отстает от него кроссовер Renault Duster с показателем 4875 проданных машин (+91%). Последним в ТОП-10 самых популярных моделей по итогам июня оказывается LADA Largus (3982 шт.; +18%).

Найти эти автомобили (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ