Российский авторынок в июне вырос на 29%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июня составили 157808 единиц. Как отмечают в АЕБ, это на 28,7% больше, чем за тот же месяц 2020 года. По итогам 1 полугодия объем российского авторынка достиг 870749 машин, показав рост на 36,9%.

Лидерство на российском авторынке удерживает отечественная марка LADA, чьи продажи в июне увеличились на 43% до 40096 автомобилей. На второе место по объему продаж поднялся Hyundai – реализация 19204 машин (+44%) обеспечила корейскому бренду лидерство среди иномарок. На третью строчку опустилась KIA с показателем 18801 проданный автомобиль, что на 11% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – продукцию этой марки в первый месяц лета выбрали 13265 покупателей (+24%). Замкнул пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 10220 машин (+35%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июня также вошли: Skoda (10063 шт.; +38%), Toyota (7541 шт.; +2%), ГАЗ (4637 шт.; +23%), Nissan (4100 шт.; -4%) и Haval (3509 шт.; +143%).

По мнению Председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, динамика рынка превышает ожидания. «Отсрочка повышения утилизационного сбора поддержала рынок и помогла замедлить рост цен на автомобили. Ситуация с COVID-19 ухудшается, но мы надеемся, что полного локдауна удастся избежать. Несмотря на сложности с поставкой полупроводников и повышение цен на металл, нам представляется, что удастся не допустить резкого падения продаж в 2021 году и в ближайшие месяцы мы увидим коррекцию», - сообщил г-н Штэрцель.

Также в АЕБ позитивно смотрят на развитие рынка в этом году и обновляют годовой прогноз продаж: в 2021 году будет продано 1756000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что будет на 9,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Напомним, предыдущий прогноз предполагал рост авторынка на 2,1%.

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Фото: АВТОСТАТ