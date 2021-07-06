Автомобили с пробегом за полгода стали дороже на 9%

По итогам июня нынешнего года средняя цена* подержанного автомобиля в России составила 747,7 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», это значение на 8,7% больше того, что было в начале года.

Так, в январе показатель средней цены находился на отметке 688 тыс. рублей. Таким образом, в первой половине 2021 года б/у легковые автомобили в среднем подорожали почти на 60 тыс. рублей. Впрочем, если сравнивать текущий результат с тем, что был год назад, то удорожание составило 23,5%, или 142,4 тыс. рублей.

А вот по сравнению с маем цены на вторичном рынке в среднем увеличились только на 0,8%. В деньгах же подержанные автомобили за месяц стали дороже на 5,6 тыс. рублей.

О том, что дальше будет с ценами на б/у машины и с их продажами, расскажут эксперты – на форуме автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июля в Москве. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: АВТОСТАТ