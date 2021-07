Skoda Octavia получила самую доступную модификацию – с механической КП

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новую Skoda Octavia с четырехцилиндровым двигателем 1.6 MPI мощностью 110 л.с. в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Благодаря такой конфигурации, минимальная стоимость модели снизилась и составляет теперь 1 490 000 рублей, сообщает пресс-служба чешской марки.

Новый двигатель предлагается для Octavia в качестве базового силового агрегата в комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. Максимальная скорость автомобиля с ним достигает 198 км/ч, а разгон до 100 км составляет 11,2 секунды. Максимальный крутящий момент 152 Нм обеспечивается в диапазоне 3850 – 4100 об/мин. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,1 л/100 км.

Напомним, что ранее двигатель 1.6 MPI был доступен только в паре с автоматической КП, а стоимость такой модификации начиналась от 1 515 000 руб. Кроме того, в моторной гамме новой Octavia также имеются турбированный двигатель 1.4 TSI (150 л.с.), работающий в паре с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, а также двигатель 2.0 TSI (190 л.с.) с 7- ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DSG.

Дополнительно отмечается, что на Octavia четвертого поколения появилась инновационная система кругового обзора Area View. Широкоугольные объективы четырех камер с углом обзора 180 градусов спереди и сзади увеличивают поле зрения водителя на 90 градусов слева и справа от передней и задней точек автомобиля. Благодаря системе Area View водитель получает всю необходимую помощь на дороге, особенно при парковке, буксировке прицепа и движении по бездорожью.

Опция Area View будет доступна в комплектации Style Plus с августа, а заказы на нее уже принимаются уже сегодня.

Фото: Skoda