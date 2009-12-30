В.Путин: Россия продолжит развивать собственное автопроизводство

Россия продолжит развивать собственное автопроизводство, заявил премьер-министр России Владимир Путин.

В беседе с работниками первого автозавода на Дальнем Воcтоке «Sollers – Дальний Восток», в открытии которого В.Путин принял участие, премьер напомнил, что автомобильная промышленность стала одной из тех отраслей мировой экономики, по которым наиболее сильно ударил глобальный финансово-экономический кризис. «В начале года ситуация в отрасли, в том числе и у нас, была очень тревожная. Самый большой спад был в автомобилестроении», – подчеркнул В.Путин.

В связи с этим он напомнил о том, что правительство России приняло ряд мер по поддержке автопрома. Как отметил премьер, «для Дальнего Востока эта тема особенно чувствительная: это было связано с повышением пошлин на иномарки, с положением многих компаний региона, которые занимались завозом импортных автомобилей».

«Альтернатива в этой ситуации у нас была только одна – развивать собственное производство. Ваш завод – это первая ласточка, но надеюсь, не последняя», – приводит слова В.Путина агентство «ПРАЙМ-ТАСС» . «Ваше предприятие позволит региону развивать собственную налоговую базу, а значит, будут деньги и возможности для развития социальных объектов, дорожной сети, многого другого», – сказал премьер, обращаясь к рабочим предприятия.