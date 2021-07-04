Техосмотр официально отвязали от ОСАГО. Пока - до весны

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО. Теперь при заключении договора ОСАГО страховые компании не могут требовать у водителей легковых транспортных средств наличие действующей диагностической карты. Впрочем, они не делают этого уже с весны 2021 года (действовала отсрочка до 1 октября), однако теперь появилась полная конкретика по данному вопросу.

Прохождение обязательного техосмотра сейчас не только «отвязали» от ОСАГО, но продлили отсрочку по его прохождению до 1 марта 2022 года - то есть до даты, когда должны вступить в силу поправки в административный кодекс. А вот если после 1 марта следующего года вы сядете за руль, не имея диагностической карты, ждите письмо счастья от ГИБДД. Как пишет «Российская газета», на данный момент заявлено, что штрафы за езду без техосмотра будут поступать в автоматическом режиме с камер фотовидеофиксации, величина штрафа определена в 2 тысячи рублей.

При этом нужно помнить: освобождение от техосмотра не освобождает владельца от обязанности следить за своим автомобилем. И если машина еще до 1 марта 2022 года станет участником ДТП и в процессе разбирательства, кто и в чем виноват выяснится, что причиной стала техническая неисправность - отвечать за отсутствие диагностической карты вы, как владелец, будете по полной программе.

Кроме всего прочего, от техосмотра на этот период не освобождается общественный транспорт, такси и прочие транспортные средства, принадлежащие юрлицам.

P.S. Не исключено, что до весны ситуация с обязательным техосмотром может снова измениться. Во всяком случае, уже известно, что ГИБДД готовит свои предложения, которые кардинальным образом отразятся на рынке авторемонтных услуг. Подробности - здесь.