Ужесточили наказание для водителей, повторно севших за руль пьяными

Президент РФ подписал Закон, ужесточающий наказание для водителей, которые ранее были пойманы пьяными за рулем (в том числе при ДТП с жертвами), и снова управляющими автомобилем в нетрезвом виде.

9 июня поправки к закону были приняты Госдумой, 23 июня - одобрены Советом Федерации. В практике таких документов - вступление в силу с момента подписания Президентом и публикации текста закона на официальном портале правовой информации, в официальных СМИ («Российская газета», «Парламентская газета»). Соответственно, сегодня можно смело сказать, что новые нормы закона 258-ФЗ уже могут применяться судьями.

Напомним, что штрафы за пьяную езду для тех, кто уже попадался на нарушении этого Закона, теперь повышены до 300 - 500 тыс. рублей, а сроки лишения свободы - до трех лет. Кстати, за отказ таких нарушителей от медицинского освидетельствования по требованию уполномоченного должностного лица - теперь «светит» штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет).

Скептики считают, что даже принятые ужесточения проблему пьянства за рулем не решит. Ведь, как пишет «Российская газета», при средней собираемости штрафов по автомобильным статьям почти 80% процентов, по «нетрезвым» статьям - она составляет всего около 30% (очевидно, те, кто не платил, так и не будут платить). Гораздо эффективнее было бы пожизненно лишать таких водителей от управления транспортом. Или, например, конфисковывать автомобиль. Второе, правда, представляется проблематичным, поскольку речь идет о частной собственности, причем, иногда оформленной не на одного владельца. Тем не менее, и такое предложение внесено в проект нового административного кодекса.

Полный текст закона можно посмотреть здесь.

Напомним, что в 2022 году ГИБДД планирует применять новые приборы для моментального выявления пьяных водителей.