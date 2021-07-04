Jeep в 1 полугодии увеличил продажи в России на 27%

Российские дилеры Jeep в первом полугодии 2021 года реализовали 847 внедорожников, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Stellantis, самой популярной моделью Jeep в России стал полноразмерный внедорожник Grand Cherokee – в отчетный период было реализовано 439 таких автомобилей (+65%). Внедорожник Jeep Wrangler разошелся тиражом в 289 экземпляров, что на 95% выше показателя годичной давности. При этом абсолютный рекорд за всю историю ежемесячных продаж марки на российском рынке установил Wrangler производства 2021 года – в июне такие автомобили были приобретены в количестве 68 единиц. Свой вклад в рост спроса на эту модель внесло появление юбилейной спецверсии Jeep Wrangler 80th Anniversary.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Jeep в России состоит из четырех моделей – Renegade, Compass, Grand Cherokee и Wrangler. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в четвертом квартале 2021 года на российском рынке появится новое поколение внедорожника Jeep Grand Cherokee, а с января 2022 года у российских дилеров будет доступен компактный кроссовер Jeep Compass нового поколения.

Полный список дилеров Jeep (и не только) по городам РФ смотрите здесь.

Фото: Jeep