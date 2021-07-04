Used Cars Forum – 2021: сколько премиальных автомобилей с пробегом куплено в РФ?

10% вторичного рынка приходится на премиум-сегмент, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты». Они подсчитали, что за 5 месяцев нынешнего года россияне приобрели почти 225 тыс. премиальных машин с пробегом – на 33% больше, чем в январе – мае 2020-го.

Лидером марочного рейтинга остается немецкий Mercedes-Benz, на долю которого пришелся каждый четвертый купленный подержанный автомобиль. В количественном выражении это составляет 56,8 тыс. штук. На втором месте находится BMW с показателем 54,6 тыс. единиц, на третьем – Audi (39,4 тыс. шт.).

Вслед за немецкой тройкой идут Lexus (21,9 тыс. шт.) и Volvo (13,3 тыс. шт.). Далее располагается Land Rover с результатом 13,2 тыс. экземпляров. Остальным брендам не удалось преодолеть планку в 10 тыс. купленных б/у машин. Отметим, что все марки за отчетный период продемонстрировали положительную динамику.

Самой популярной моделью на вторичном рынке среди премиальных автомобилей по итогам января – мая по-прежнему является Mercedes-Benz E-Class, который был приобретен в количестве 13,8 тыс. единиц. Вторую позицию в данном рейтинге занял BMW 5-Series (13,2 тыс. шт.). Замыкает первую тройку кроссовер BMW X5 (10,1 тыс. шт.). Показатели остальных моделей составили менее 10 тыс. экземпляров.

О других тенденциях российского вторичного рынка можно узнать из выступлений экспертов на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июля.

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Фото: АВТОСТАТ