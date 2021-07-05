Минпромторг разработал проект о балльной оценке экспорта для автопрома

Минпромторг разработал проект постановления правительства, в соответствии с которым предусматривается возможность начисления заключившим СПИК автопроизводителям баллов за экспорт локально произведенных в России автокомпонентов. Планируется, что постановление начнет действовать с 1 августа текущего года, пишет агентство «Финмаркет».

Согласно документу, функции агента по начислению экспортных баллов получит АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), куда будут обращаться заявители. Распределение этих баллов, включая их возможную передачу от одной организации к другой, будет администрировать АО «Электронный паспорт».

«Экспортные баллы за выполнение операций по сварке и (или) окраске кузова (кабины), при условии выполнения операции штамповка в отношении не менее 70% общей массы черного кузова и использование российского металла (включая алюминий при наличии) не менее 70% общей массы кузова (кабины), рассчитываются и начисляются при осуществлении экспорта продукции автомобилестроения до 31 декабря 2024 г. Экспортные баллы не рассчитываются и не начисляются за проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», – сказано в проекте постановления.

Автопроизводители смогут использовать экспортные баллы для доначисления их в электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС), произведенных в рамках специнвестконтрактов (СПИК) с Минпромторгом. Правила распространяются на легковые автомобили, а также на грузовики и автобусы, в отношении которых локально осуществляются операции по сварке и окраске кузова и которые до начисления экспортных баллов должны набирать 1,5 тыс. баллов в рамках правительственного постановления о локализации (N719).

Если компания-заявитель, обратившаяся в РЭЦ для начисления ее продукции экспортных баллов, не заключала СПИК, она может передать начисленные ей баллы производителю, которые специнвестконтракты уже заключили. Экспортные баллы, внесенные в ЭПТС, учитываются в течение одного календарного года, следующего за годом, в котором принято решение о начислении экспортных баллов (срок использования экспортных баллов).

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».