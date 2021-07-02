АВТОВАЗ в июне увеличил продажи в России на 43%

АВТОВАЗ в июне реализовал на российском рынке 40096 автомобилей LADA – это на 43% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 200219 машин, что на 51% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Бестселлером АВТОВАЗа в июне стала LADA Granta, чья реализация увеличилась на 23% и составила 14133 автомобиля. Второй результат показала LADA Vesta – 11932 проданных машины (+41%). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет LADA Largus с показателем 5682 реализованных универсалов и фургонов (+36%). Продолжает расти спрос и на внедорожники семейства Niva – совокупные продажи Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 5399 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 июля АВТОВАЗ поднял цены на свою продукцию. По данным мониторинга, проводимого специалистами «Цена Авто», прибавка в среднем составила 2,4%, или 10 – 30 тыс. рублей. Отмечается, что это четвертое по счету повышение цен с начала текущего года – первое произошло 15 января (в среднем на 2 – 5% по всему модельному ряду LADA), затем 15 марта (на 2%) и 1 мая (на 2%).

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только LADA) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ