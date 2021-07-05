Hyundai в 1 полугодии реализовала онлайн более 1800 автомобилей

Компания «Хендэ Мотор СНГ» по итогам первого полугодия 2021 года реализовала с помощью онлайн-платформы в России более 1800 автомобилей Hyundai. При этом около 20% клиентов вместе с покупкой автомобиля также приобретают финансовые или страховые продукты в режиме онлайн, сообщает пресс-служба корейской марки.

Напомним, в конце 2020 года «Хендэ Мотор СНГ» в числе первых мировых производителей представила инновационную платформу онлайн-продаж новых автомобилей. Платформа позволяет пройти весь цикл покупки нового автомобиля Hyundai в онлайн-режиме, включая полную оплату с помощью банковской карты за собственные средства или в кредит, а также оформление полисов ОСАГО и КАСКО. В настоящее время на платформе доступен практически весь модельный ряд Hyundai. Весь цикл покупки от выбора модели на официальном сайте Hyundai до онлайн-оплаты и получения автомобиля в дилерском центре занимает около 10 дней.

Параллельно с развитием онлайн-сервисов, компания «Хендэ Мотор СНГ» продолжает наращивать свою дилерскую сеть: в первом полугодии клиентам доступны 193 официальных дилерских центра, расположенных в самых разных регионах страны. До конца года планируется старт работы еще двух дилерских центров.

Кроме того, в апреле 2021 года «Хендэ Мотор СНГ» объявила о запуске инновационного digital-сервиса UKA – платформы онлайн-продаж автомобилей с пробегом. Платформа позволяет быстро и безопасно приобрести проверенный автомобиль Hyundai с пробегом на прозрачных условиях. Помимо автомобилей с пробегом, которые находятся в продаже в дилерских центрах Hyundai, сервис предлагает к покупке автомобили, которые входили в состав корпоративного парка, использовались дилерами Hyundai для тест-драйвов или участвовали в программе онлайн-подписки Hyundai Mobility. С момента запуска платформы было зафиксировано 31358 установок приложения. Всего поступило 203 запроса на бронирование автомобилей. По итогам трех месяцев работы платформы UKA с ее помощью полностью в онлайн-режиме было продано 17 автомобилей. В настоящее время к сервису подключен 41 дилер-участник из 17 городов России.

В сервисе подписки на автомобили Hyundai Mobility уже зарегистрировалось более 28 тыс. пользователей. Из них свыше 3600 пользователей имеют в активной подписке хотя бы один автомобиль. Причем в июне 2021 года был зафиксирован рекордный прирост продаж. Наибольшей популярностью у клиентов пользуется тарифный план годовой подписки Freedom. На втором месте по востребованности тарифный план посуточной аренды Country, за ним следует месячный тарифный план Travel. В рамках действующей акции до 31 августа 2021 года максимальный пробег в рамках всех тарифов подписки Hyundai Mobility был увеличен.

Сервисом лизинга автомобилей для юридических лиц Business Mobility пользуется 82 компании. В настоящее время в сервисе Business Mobility задействовано 299 автомобилей.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai