Hyundai в 1 полугодии увеличила продажи в России на 42%

Российские дилеры Hyundai в июне реализовали 19204 автомобиля – на 43,5% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2021 года продажи Hyundai в нашей стране составили 91070 машин (+42%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по собственным оценкам компании, составила порядка 10,4%.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в первом полугодии стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 38800 проданных машин (+31%). На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris, чья реализация увеличилась на 82% и составила 33541 автомобиль. Кроссовер Hyundai Santa Fе, который в феврале стал доступен в обновленной версии, с начала года нашел 7545 покупателей (+62%). Далее следует бизнес-седан Sonata, чей результат составил 4012 реализованных машин (+79%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai кроссовер Tucson, продажи которого составили 2819 автомобилей (-61%). Стоит при этом отметить, что в конце мая на российский рынок вышел кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне состоялась российская премьера компактного кроссовера Hyundai Creta второго поколения, массовое производство которого накануне стартовало на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. Кроме того, во втором полугодии на российском рынке будет представлен минивэн Hyundai Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Во сколько обходится содержание автомобилей Hyundai (и не только Hyundai) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai