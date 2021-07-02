Новый Volkswagen Caddy появится в России осенью 2021 года

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили начала прием заказов на новый Caddy 5, который поступит в продажу осенью 2021 года. Новинка предлагается в комплектациях Caddy, Life, Style и PanAmericana. Стоимость модели начинается от 1 млн 935 тыс. 200 рублей для грузовой версии и от 2 млн 011 тыс. 800 рублей для пассажирской версии. Новые грузовой Caddy Cargo, кемпер Caddy California и грузопассажирский Caddy Kombi будут доступны для заказа позднее, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

На российском рынке семейство коммерческих автомобилей Caddy пятого поколения оснащается безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В рамках адаптации к российским условиях эксплуатации новый Caddy получил усиленную подвеску и увеличенный до 160 мм дорожный просвет.

Объем грузового отделения Caddy Cargo составляет 3,1 кв.м, а в версии Cargo Maxi он возрастает до 3,7 кв.м. Доступное пространство было увеличено благодаря полностью переработанному заднему мосту. Например, теперь в грузовое отделение Caddy Cargo европоддон можно загрузить поперек. Эта возможность появилась благодаря увеличенному до 1230 мм расстоянию между колесными арками. Новые сдвижные двери шириной 840 мм (ранее их ширина составляла 701 мм) позволяют в Caddy Cargo Maxi разместить сразу два европоддона. Максимальная длина багажного отделения до перегородки составляет 1797 мм (в версии Cargo) и 2150 мм (в версии Cargo Maxi).

Стандартная комплектация пассажирской и грузопассажирской версий оснащена пятью сиденьями. Как и у предшествующей модели, в качестве опции для обычной и длиннобазной версий предлагается третий ряд сидений: установка двух дополнительных сидений в задней части салона превращает Caddy в семиместный автомобиль. Сиденья из третьего ряда теперь можно извлекать из салона по отдельности, за счет чего достигается максимальная гибкость организации пространства. Сиденья второго ряда, как и раньше, также можно с легкостью извлечь из салона. Объем багажного отделения достигает 2556 литров (при загрузке под крышу до спинок передних сидений после извлечения второго ряда сидений). Если в салоне находятся пять человек и багажное отделение загружено до высоты спинок сидений, его объем составляет 1213 литров. Длина багажного отделения этих версий, рассчитанная до переднего ряда сидений, достигает 1913 мм, а максимальное расстояние между колесными арками – 1185 мм.

В базовое оснащение нового Caddy входят электрические стеклоподъемники, двухзонный климат-контроль и мультимедийная система с цветным дисплеем. В качестве опций доступны цифровая приборная панель Digital Cockpit, светодиодная оптика и передовые системы помощи на дороге.

Впервые в истории Caddy создан на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Новый дизайн экстерьера модели позволил снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cw до 0,30 (у предшественника: 0,33).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили