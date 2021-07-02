Opel Zafira Life и Vivaro получили полный привод в России

Российские дилеры Opel начали прием предзаказов на новые версии пассажирского микроавтобуса Opel Zafira Life и грузового фургона Opel Vivaro с подключаемым полным приводом. Модификации автомобилей с полным приводом будут доступны в двух вариантах длины кузова: M (4956 мм) и L (5306 мм), сообщает пресс-служба немецкой марки.

Стоимость Opel Zafira Life 4х4 в комплектации Innovation составляет от 3 млн 209 тыс. 900 рублей и 3 млн 259 тыс. 900 рублей соответственно, Opel Vivaro 4х4 с объемом грузового отсека 5,3 куб.м и 6,1 куб.м – от 2 млн 459 тыс. 900 рублей и 2 млн 509 тыс. 900 рублей для модификации полной массой 2,5 тонны, а также от 2 млн 509 тыс. 900 рублей и 2 млн 559 тыс. 900 рублей для модификации полной массой 3,1 тонны.

Производство новых версий Opel Zafira Life и Opel Vivaro будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области, в дополнение к текущему производству версий с передним приводом. Новые модификации будут предлагаться с подключаемым полным приводом, работающим в паре с дизельным двигателем 2.0 Diesel (150 л.с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Opel Zafira Life 4х4 и Opel Vivaro 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Полноприводные модификации Opel Zafira Life и Opel Vivaro имеют переключение между режимами Eco (передний привод) и 4WD (полный привод), что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме. Кроме того, версии 4х4 получили металлическую защиту картера двигателя, вискомуфты, заднего редуктора и топливного бака. Дорожный просвет увеличен на 25 мм по сравнению с переднеприводными версиями и составляет 200 мм.

В базовое оборудование Opel Zafira Life 4х4 также входят электро- гидроусилитель рулевого управления, мультифункциональное трехспицевое рулевое колесо с отделкой из кожи, передние сиденья с подогревом, зеркала заднего вида с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания, сдвижные боковые двери справа и слева, двухзонный климат-контроль, не программируемый догреватель дизельного двигателя Webasto, системы ABS + BOS + ESP + система помощи при старте на подъеме Hill Assist, центральный замок с функцией автоматического запирания при движении, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, система мониторинга слепых зон, бесключевой доступ, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, аудио с управлением на руле, сенсорный дисплей 7", радио, Bluetooth, USB (Apple CarPlay, Android Auto), 8 динамиков, многослойное шумоизоляционное лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей, а также штампованные стальные колесные диски 16" и др.

В стандартную комплектации Opel Vivaro 4х4 включены импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры, галогеновые фары со встроенными дневными ходовыми огнями, круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике, сиденье водителя с подголовником, двухместное пассажирское сиденье, подогрев сиденья водителя, передние противотуманные фары, системы ABS + BOS + ESP + система помощи при старте на подъеме Hill Assist, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, функция напоминания об усталости водителя (таймер), центральный замок c дистанционным управлением, правая боковая сдвижная дверь, сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова.

Среди доступных опций – кондиционер, пакет Comfort + FlexCargo (Лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей, Обогрев форсунок стеклоомывателей, Переднее пассажирское сиденье с подогревом, Система Flex Cargo – лючок в перегородке для длинномеров и трансформируемое переднее пассажирское сиденье), а также Electric Box (BSG-TC) – электропроводка и коннектор для подключения доп. оборудования.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Opel