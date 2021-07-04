Новый KIA Sportage доберется до России в первой половине 2022 года

Кроссовер KIA Sportage пятого поколения, премьера которого состоится в этом году, появится на российском рынке в первой половине 2022 года. Как сообщает пресс-служба KIA, новинка будет также представлена на некоторых рынках стран СНГ.

Напомним, ранее компания KIA представила первые изображения кроссовера Sportage пятого поколения. В передней части черная решетка радиатора протянулась по всей ширине автомобиля, а ее рисунок сформирован из четко ориентированных геометрических элементов. В задней части рельефные линии крыльев плавно спускаются к тонким фонарям, между которыми расположились новый логотип KIA и название модели. Впервые для Sportage в качестве опции будет предлагаться черная крыша в сочетании с другим основным цветом кузова.

Интерьер нового KIA Sportage отличают изогнутый панорамный сенсорный дисплей и детально проработанные дефлекторы воздуховодов. В центральной консоли разместились органы управления, отсеки для хранения мелочей и подстаканники, а на приподнятом сегменте рядом с электронным контроллером трансмиссии расположен блок управления некоторыми функциями комфорта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2021 года продажи KIA Sportage в нашей стране составили 12451 автомобиль, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате он вошел в ТОП-15 самых популярных автомобилей на российском рынке.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: KIA