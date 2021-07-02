Обновленный KIA Cerato доберется до России в сентябре

Обновленный седан KIA Cerato, премьера которого состоялась в апреле этого года, появится на российском рынке в сентябре 2021 года. Как сообщает пресс-служба KIA, новинка станет первой моделью в России c новым логотипом. Информация о спецификациях и комплектациях для российского рынка будет представлена позже.

Переднюю часть обновленного KIA Cerato, представленного на рынке Кореи под названием K3, отличают тонкие светодиодные основные фары, визуально объединенные с широкой решеткой радиатора, также получившей стильные очертания. Передний бампер с интегрированными дневными ходовыми огнями приобрел спортивный облик, а очертания широкого нижнего воздухозаборника вызывают ассоциации с крылом истребителя. Задняя часть имеет выраженную горизонтальную архитектуру, основным элементом которой стала рельефная, трехмерная комбинация фонарей, визуально объединенных полосой по всей ширине автомобиля. Для обновленного KIA Cerato будут предложены колесные диски нового, более спортивного дизайна, в размерности 16 и 17 дюймов.

В интерьере обновленного KIA Cerato дисплей мультимедийной системы увеличен с 8” до 10,25”, а экран цифровой приборной панели также имеет ширину 10,25 дюймов. Новый блок сенсорных переключателей создает удобное и комфортное управление мультимедийной и навигационной функциями.

На рынке Кореи обновленный KIA K3 предлагает системы безопасности и помощи водителю из комплекса Drive Wise: ассистент движения по магистралям (HIDA), ассистент движения в полосе (LFA) с функцией предотвращения фронтальных столкновений (FCA), в том числе распознающего и велосипедистов, система предотвращения столкновений при парковке задним ходом (ВСА), ассистент предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом (RCCA), система безопасного выхода из автомобиля (SEW) и система напоминания о присутствии пассажиров или домашних животных на заднем сиденье (ROA). Дополнительное удобство эксплуатации создают электронный парковочный тормоз и система дистанционного запуска двигателя при помощи смарт-ключа.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: KIA