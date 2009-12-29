Sollers открыл автомобильный завод на Дальнем Востоке

Сегодня во Владивостоке состоялась торжественная церемония запуска автомобильного производства «Sollers-Дальний Восток».

Проект, реализуемый Sollers при участии Внешэкономбанка, предполагает создание первого на Дальнем Востоке автомобильного завода полного цикла, на котором будет производиться широкая линейка корейских внедорожников SsangYong, японских коммерческих грузовиков Isuzu и спецавтомобилей для нужд социальной инфраструктуры Дальневосточного Федерального Округа на базе FIAT Ducato: маршрутных такси, автомобилей «скорой помощи», школьных автобусов, инкассаторских автомобилей и т.д. Также на новом заводе будет осуществляться сборка спецверсий внедорожников УАЗ.

В 2010 году на заводе «Sollers – Дальний Восток» планируется выпустить 10 тысяч внедорожников SsangYong, не менее 1 тысячи грузовиков Isuzu и порядка 500 спецавтомобилей на базе FIAT Ducato.

Производственные мощности предприятия на первом этапе в 2010 году составят 15 тысяч автомобилей в год с дальнейшим расширением до 40 тысяч автомобилей в год к 2012 году. Проектом также предусмотрено создание производств автокомпонентов, которые обеспечат высокую степень локализации выпускаемых автомобилей.