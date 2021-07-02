В России отзывают автомобили Skoda и Seat из-за проблем с подушками безопасности

Компания «Фольксваген Груп Рус» 1 июля объявила об отзыве 54 автомобилей Skoda Octavia A8 и 3 автомобилей Skoda Superb, реализованных в 2021 году. Причины отзыва: на автомобилях, выпущенных в определенный промежуток времени, из-за отклонений в производственном процессе, возможно, были установлены передние боковые подушки безопасности, не обеспечивающие заданных производителем характеристик при срабатывании, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будут заменены передние подушки безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Также под отзыв попали 2 автомобиля Seat Exeo, реализованных с 2005-го по 2011 год. Причины отзыва: на некоторых автомобилях Seat Exeo, оснащенных со стороны переднего пассажира фронтальной подушкой безопасности фирмы Takata, с VIN, относящимися к определенному диапазону, существует вероятность разрушения пиротехнического заряда под влиянием высокой влажности воздуха и значительных перепадов температуры. Это может привести к тому, что в случае ДТП со срабатыванием фронтальной подушки безопасности переднего пассажира элементы корпуса газогенератора оторвутся и травмируют пассажиров и водителя. На всех автомобилях, на которые распространяется данное сервисное мероприятие, необходимо заменить фронтальную подушку безопасности переднего пассажира.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», приказом Росстандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации вводится новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34725–2021 «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов». Стандарт разработан ФГУП «НАМИ» и вводится в действие с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения. Как отмечается, отзыв продукции является важнейшим элементом процесса обеспечения безопасности продукции во многих странах мира, однако вплоть до настоящего времени единые унифицированные требования в области отзыва продукции, учитывающих специфику автомобильной отрасли, отсутствуют как на международном, так и на национальном уровне. Разработанный стандарт установил руководство, общие требования и терминологию в отношении процедур отзыва продукции автомобилестроения в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества и окружающей среды. Согласно стандарту инициирование отзыва предусмотрено при несоответствии продукции установленным законодательным требованиям, а также на основании оценки риска, связанного с ее использованием.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Skoda