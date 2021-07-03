Эксперты рассказали, зачем АВТОВАЗ нацелился на дорогой сегмент

АВТОВАЗ намерен в течение пяти лет перевести свои ключевые модели в более дорогой сегмент. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это скажется на объемах продаж и конкурентоспобности автомобилей LADA.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, решение руководства концерна Renault о переводе ключевых моделей АВТОВАЗа в более дорогой сегмент логично – оно позволит увеличить рентабельность продаж. Однако не их объемы, так главное преимущество автомобилей LADA было в их стоимости. Возможно, АВТОВАЗ и дальше останется лидером продаж, а может повторить историю Ford, который в середине 2000-х также принял решение перейти в более высокий сегмент и поднял цены, чем лишил себя огромных сумм и в итоге покинул российский рынок. Нишу, оставленную АВТОВАЗом, быстро займут другие желающие.

«Безусловно, ключевыми конкурентами АВТОВАЗа являются бюджетные модели массового сегмента французских, немецких и корейских производителей, чья стоимость находится ориентировочно на одном уровне. К тому же сейчас на российском рынке все больше появляется моделей из Китая, ценовая отметка которых не сильно выше, поэтому есть вероятность, что данные автомобили также вступят в конкуренцию с отечественным брендом. При этом, конечно, риски того, что марка потеряет свою лидирующую позицию, возрастают: если произойдет повышение цены на автомобили, и при этом потребитель не получит в дополнение никаких опций или инновационных решений, естественно, все пойдут смотреть более приемлемые варианты в этом ценовом диапазоне – на конкурентов. Так как LADA имеет большой отрыв по сравнению с конкурентами в количественном показателе выдачи автомобилей, есть шанс, что марка останется в лидерах, и отток клиентов при повышении цены будет не слишком сильным», – рассуждает директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» Максим Васильев.

Напомним, к 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса, а в 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Кроме того, в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

«На сегодняшний день автомобили сегмента С-SUV крайне востребованы, поэтому с выходом внедорожных моделей АВТОВАЗ открывает для себя новые перспективы. Соответственно в таком случае сокращение линейки легковых моделей в пользу более дорогих кроссоверов будет абсолютно оправданным. Мы все-таки надеемся, что LADA сохранит свою классическую линейку, зарекомендовавшую себя как флагман отечественной автопромышленности», – говорит руководитель дивизиона LADA/Renault/Mitsubishi/Mazda ГК «ТрансТехСервис» Юлия Бубнова.

Подробнее о ценовой стратегии АВТОВАЗа – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: ГК МАРТЕН