Volkswagen Tiguan получил новую версию Urban Sport

В остальном функциональное оборудование Tiguan Urban Sport соответствует исполнению Status. Для модели предлагаются электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, автоматическое управление ближним светом фар с функцией Coming Home/Leaving Home, аудиосистема Discover Media с 8-дюймовым цветным дисплеем и навигацией, а также интерфейсом App-Connect, камера заднего вида с омывателем, система помощи при парковке спереди и сзади с функцией Brake Assist. Специальное исполнение также комплектуется цветным дисплеем приборной панели Premium, трехзонным климат-контролем Air Care Climatronic с фильтром пыльцы и сенсорным управлением спереди, беспроводным интерфейсом для мобильного телефона Bluetooth, датчиком дождя, автокорректором фар, ассистентом движения на спуске (для полного привода 4Motion), электромеханическим стояночным тормозом с системой AutoHold, выбором режимов движения и круиз-контролем с ограничителем скорости.

Интерьер данной версии дополнен атмосферной подсветкой c возможностью выбора из 30 цветов, комбинированной обивкой сидений из практичной ткани и искусственной кожи контрастных цветов, дверными панелями из искусственной кожи с красной прострочкой, напольными ковриками с красной окантовкой, а также металлическими накладками на педали. Отличительной особенностью версии Urban Sport также станет рулевое управление с переменным передаточным отношением, что подчеркивает спортивный характер модели.

Внешне Volkswagen Tiguan в комплектации Urban Sport отличают 18-дюймовые легкосплавные колесные диски “Sebring” черного цвета, увеличенный задний спойлер, бамперы в цвет кузова с хромированными элементами, решетка радиатора с дополнительными хромированными полосами, черные рейлинги на крыше, а также черная окантовка боковых стекол. Уникальной чертой Urban Sport станет также проекция названия версии из передних дверей на поверхность около автомобиля.

Напомним, в декабре прошлого года в России начались продажи обновленного Volkswagen Tiguan. Внешний дизайн модели отличают новые бамперы, обновленная передняя решетка радиатора, хромированные молдинги, а также новые передние фары IQ Light и задние фонари с динамическими поворотными огнями. В салоне автомобиля появились новые обивки сидений и цвета отделки салона, а также многоцветная атмосферная подсветка.

Набор функционального оборудования расширился за счет обновленной мультимедийной системы MIB3 с расширенным функционалом и возможностями персонализации. Работа с климатической установкой Climatronic теперь переведена в цифровой формат – управлять ее функциями можно с помощью сенсорных регуляторов и кнопок.

По итогам пяти месяцев 2021 года продажи Volkswagen Tiguan на российском рынке составили 15375 автомобиля, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате он вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV в нашей стране, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Добавим также, что в ближайшее время в России ожидается старт продаж нового компактного кроссовера Volkswagen Taos, производство которого уже налажено на заводе «Фольксваген Груп рус» в Нижнем Новгороде. В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan, и станет самым доступным кроссовером марки на российском рынке.

«В модельном ряду Volkswagen, предположительно, Taos займет третью позицию по объему реализации, после бестселлера марки Polo и кроссовера Tiguan, от которого новая модель не будет сильно отставать. При этом можно говорить об оттоке клиентов Tiguan в пользу Taos: возможно, он будет колебаться в диапазоне 15 – 20%, потому что среди покупателей есть потребность в компактном кроссовере, а при отсутствии такового в модельном ряду Volkswagen покупатели приобретали более крупную модель. Однако показатели перехода клиентов не будут катастрофическими для марки: у Tiguan появятся новые спецверсии, благодаря которым отток будет нивелирован, а Taos захватит свой контингент потребителей, которых никогда не было у Volkswagen», – рассказал директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» Максим Васильев.

Фото: Volkswagen