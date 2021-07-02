16 брендов обновили цены во второй половине июня. Четыре из них - повторно

Рост цен на новые автомобили в России продолжается – эксперты «Цена Авто» зафиксировали изменение стоимости на продукцию 16 марок в период с 16 по 30 июня 2021 года. При этом четыре марки обновили прайс-листы для отдельных моделей уже второй раз за месяц. С них и начнем.

В сегменте легковых автомобилей дважды за июнь подорожали кроссовер Chery Tiggo 4 (суммарно на 0,7 – 2,2%) и обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport (на 1,3 – 2,9%). Среди коммерческих моделей двойное удорожание отмечено у Citroen Berlingo Multispace (на 3,2 – 3,8%) и Peugeot Partner Crossway (на 3,2 – 3,8%).

Из марок, входящих в ТОП-10 российского рынка, отметим Hyundai, у которой прибавку в 1,0 – 3,6% получили 5 моделей из 8. Кроме того, выросли цены на 4 из 6 моделей Skoda (на 1,8 – 4,8%) и на 3 из 4 моделей Nissan (на 1,3 – 2,0%).

Большое количество изменений произошло в премиальном сегменте рынка. Так, повысили цены на свои автомобили BMW (на 0,6 – 5,2%), Jeep (на 1,4 – 2,6%), Porsche (на 2,9 – 5,0%) и Volvo (на 1,4 – 2,8%).

У двух брендов было отмечено разнонаправленное изменение цен. Немецкий Volkswagen снизил стоимость топовых комплектаций кроссовера Touareg на 0,5%, а китайский JAC сделал доступнее на 0,6% одну из комплектаций пикапа Т6, при этом остальные модели получили прибавку в 0,6 – 8,5%.

Сколько всего марок обновили прайс-листы в июне, можно узнать здесь.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Фото: PerfectStock