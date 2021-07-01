KIA начинает процесс трансформации бренда в России

Компания KIA Russia & CIS объявила о начале трансформации бренда KIA в России и на рынках стран СНГ. В ближайшие годы KIA пройдет на российском рынке путь перехода от традиционного автопроизводителя в поставщика решений и сервисов современной мобильности.

Первым шагом трансформации бренда KIA в России стало объявление нового названия компании – KIA Russia & CIS (КИА Россия и СНГ). Также представлены новые слоган (Movement that inspires – «Движение, которое вдохновляет») и логотип компании, которые с 1 июля будут использованы во всех каналах коммуникации бренда в России и на рынках стран СНГ.

В России первой моделью c новым логотипом станет обновленный седан Cerato, который выйдет на российский рынок в сентябре 2021 года. До конца 2021 года еще 11 моделей KIА, представленных на российском рынке, будут обновлены в соответствии с новым логотипом.

Первой абсолютно новой моделью на российском рынке, отмеченной новый логотипом и созданной в рамках новой концепции дизайна Opposites United, в России станет кроссовер Sportage пятого поколения в первой половине 2022 года. Кроссовер будет также представлен на некоторых рынках стран СНГ.е

Вместе с тем KIA планирует сделать доступнее и шире возможности мультимедийных систем автомобилей. В большее количество комплектаций войдут проекционный дисплей, электронная панель приборов и широкоформатные экраны мультимедиа. Стратегия KIA в России подразумевает внедрение всё большего числа элементов автопилотирования, расширение комплекса Drive Wise и добавление систем комплекса в более доступные комплектации.

В сентябре 2021 года будет представлен сервис KIA Connect. Телематический комплекс будет устанавливаться на все новые и обновленные модели KIA на стадии производства. Телематическая система обладает самыми востребованными в нашей стране функциями удаленного включения двигателя и управления климат-контролем, подогревом и вентиляцией сидений, подогревом руля и стекол, а также рядом других функций, позволяющих водителю всегда быть на связи с автомобилем с помощью смартфона. Первой моделью KIA, оснащенной заводским комплексом телематики KIA Connect, станет обновленный седан Cerato. Как отмечается, внедрение сервиса KIA Connect – стратегическое направление KIA Russia & CIS. Компания фокусируется на предоставлении данного сервиса максимальному числу покупателей, планируя предложить KIA Connect в значительном числе комплектаций моделей.

На новый этап развития выйдет программа подписки на автомобили KIA Mobility, получившая новое название KIA Flex. Осенью 2020 года Россия наряду с Италией стала пилотным рынком, где начал функционирование сервис подписки KIA. Первые 10 месяцев работы программы продемонстрировали успешные результаты и востребованность сервиса у клиентов в России: дилерам поступило 5300 заявок на подписку. Начиная с 1 июля 2021 года расширены регионы присутствия сервиса подписки: помимо Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска, Брянска, Симферополя сервис стал доступен в Севастополе и Смоленске. Осенью 2021 года пользователи KIA Flex получат также возможность самостоятельно формировать свой собственный гибкий тарифный план в зависимости от продолжительности аренды, комплектации автомобиля, дополнительного оборудования, среднемесячных пробегов и выбранного страхового плана. В течение 2022 года программа будет представлена во всех городах-миллионниках России.

Масштабные обновления ждут направление онлайн-сервисов KIA Russia & CIS, предназначенных для выбора, покупки и обслуживания автомобиля. В прошлом году на сайте kia.ru запущены сервисы поиска автомобиля в желаемой комплектации по дилерской сети и онлайн-одобрения кредита у банков-партнеров. Следующими шагами компания видит внедрение цифровых сервисов по покупке и продлению страховых продуктов ОСАГО и КАСКО, онлайн-бронированию автомобилей с внесением предоплаты и удаленному согласованию ремонтных работ.

В соответствии с новым корпоративным стилем будет обновляться и оформление дилерских центров. В течение 2021 года обновятся фасады более 50 дилерских центров в разных городах. Полностью переход к новому дизайну в стилистике «динамический куб» в России и странах СНГ будет завершен до конца 2024 года. Параллельно будет выстроена новая система обучения персонала дилерских центров, она позволит поднять стандарты взаимодействия с клиентами на качественно новый уровень.

Кроме того, KIA планирует выход на российский рынок электромобилей нового поколения, однако подробности этих планов будут сообщены позже. Корпорация планирует к 2030 году довести мировой объем продаж электромобилей до 880 тыс. в год. Первый шаг к этой цели – запуск весной этого года первого электромобиля на аккумуляторных батареях (BEV, Battery Electric Vehicle) KIA EV6, не имеющего аналогов с традиционными силовыми установками. Глобальная стратегия KIA предусматривает, что к 2027 году компания представит 7 BEV, построенных на платформе E-GMP.

Какие модели KIA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: KIA