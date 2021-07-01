Фургон Opel Vivaro с АКП доступен для заказа в России

Российские дилеры Opel начали прием предзаказов на новую версию грузового фургона Opel Vivaro с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, работающей в паре с дизельным двигателем 2.0 Diesel мощностью 150 л.с. Автомобиль будет доступен в двух вариантах длины кузова M (4949 мм) с объемом грузового отсека 5,3 куб.м и L (5309 мм) с объемом 6,1 куб.м. Кроме того, автомобиль будет предлагаться в двух вариантах полной массы: 2,5 т и 3,1 т. Стоимость Opel Vivaro с АКП составляет от 2 млн 209 тыс. 900 рублей до 2 млн 309 тыс. 900 рублей, в зависимости от модификации, сообщает пресс-служба немецкой марки. Напомним, производство фургона Opel Vivaro с механической коробкой передач на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области было запущено в марте 2020 года.

Базовое оснащение новой модификации Opel Vivaro расширено по сравнению с версией с МКП и уже включает в себя кондиционер и аудиосистему с беспроводным подключением Bluetooth и USB разъемом. В стандартную комплектации модели также входят импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик температуры, галогеновые фары со встроенными дневными ходовыми огнями, круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике, сиденье водителя с подголовником, двухместное пассажирское сиденье, подогрев сиденья водителя, передние противотуманные фары, антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий ABS + AFU, система динамической стабилизации ESC и антипробуксовочная система ASR, система помощи при старте на подъёме Hill Assist, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, функция напоминания об усталости водителя (таймер) центральный замок c дистанционным управлением, правая боковая сдвижная дверь, сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова.

Среди доступных опций – металлическая защита картера двигателя, пакет Comfort + FlexCargo (Лобовое стекло с обогревом зоны покоя стеклоочистителей, Обогрев форсунок стеклоомывателей, Переднее пассажирское сиденье с подогревом, Система Flex Cargo – лючок в перегородке для длинномеров и трансформируемое переднее пассажирское сиденье), а также Electric Box (BSG-TC) – электропроводка и коннектор для подключения доп. оборудования.

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Фото: Opel