В 2009 году 41% новых иномарок было реализовано московскими дилерами

Согласно данным, представленным в декабрьском ежемесячном обзоре аналитического агентства "АВТОСТАТ", в 2009 году на долю Москвы пришлось 40,9% от общего объема реализации новых иномарок официальными российскими дилерами. Годом ранее на столицу приходилось на 3,3% меньше (37,6%), констатируют аналитики. По словам директора агентства "АВТОСТАТ" Сергея Целикова, рост доли Москвы произошел из-за того, что авторынок столицы в текущем году "просел" чуть меньше (-46%), чем региональные площадки (-55%).

По данным агентства, на второй по размеру рынок Санкт-Петербурга в этом году пришлось 10,5% от общего объема продаж новых иномарок, что примерно соответствует аналогичному показателю прошлого года. Сергей Целиков отмечает, что крупнейшим региональным рынком новых иномарок пока остается Екатеринбург и Свердловская область. На долю этого региона приходится 3,2% от общего объема продаж иномарок, хотя снижение рынка здесь более ощутимо (-63%) нежели в других крупных регионах. Аналитик не исключает, что уже в 2010 году Свердловскую область может обойти Краснодарский край, на долю которого сейчас уже приходится чуть более 3% российского рынка иномарок.

В первую десятку регионов-лидеров также попали Тюменская (2,9%), Ростовская (2,8%), Нижегородская (2,6%) и Самарская (2,6%) области, а также Татарстан (2,6%) и Башкортостан (2,0%). По словам Сергея Целикова, на эти 10 регионов-лидеров сейчас приходится более 70% реализации новых автомобилей официальными дилерами иностранных компаний. При этом регистрация машин по регионам России более широка. Связано это с тем, что от 25 до 40% реализации иномарок (в зависимости от города) приходится на т.н. "транзитные" продажи, когда машина встает на учет в другом регионе.