В России изменились правила ввоза подержанных автомобилей

В России с 1 июля вступают в силу изменения в ГОСТ, согласно которым в отношении импортируемых на территорию Евразийского экономического союза подержанных автомобилей вводятся процедуры инструментальной оценки соответствия для получения свидетельства о безопасности их конструкции – СБКТС (оценка безопасности впервые ввозимых автомобилей, не являющаяся техническим осмотром находящихся в эксплуатации транспортных средств). Для подготовки к вступлению этой нормы в стране создана необходимая лабораторная инфраструктура, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Так, на территории Дальневосточного федерального округа, на который приходится большая часть ввоза подержанных автомобилей (около 100 тыс. единиц из порядка 130 тыс. машин в год всего по России), получили необходимую аккредитацию и полностью функционируют 10 лабораторий с общей расчетной мощностью около 100 тыс. автомобилей в год. Особо необходимо отметить создание ведущей отраслевой государственной организацией ФГУП «НАМИ» лаборатории с расчетной мощностью более 30 тыс. автомобилей в год. Также на территории Дальневосточного федерального округа создано и находятся в разной степени готовности к работе еще 6 лабораторий, включая лабораторию на территории Сахалинской области.

На территории других регионов функционируют еще 12 лабораторий, расположенных в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Московской, Нижегородской, Калининградской и Новосибирской областях.

Вместе с тем срок получения необходимых разрешительных документов сократился с двух и более дней до режима «день в день». Еще в мае этого года в партнерстве с АО «Электронный паспорт» была запущена система оформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в электронном виде (ЭСБКТС), которая позволяет автоматически без лишних трудозатрат заносить необходимые сведения в систему электронных паспортов (ЭПТС). На текущий момент лабораториями оформлено порядка 1 тысяч ЭСБКТС и ЭПТС на их основе. Теперь автомобили будут выходить из лабораторий «под ключ» с полным комплектом документов, необходимых для государственной регистрации.

В результате исключается попадание на российские дороги опасных транспортных средств. По оценкам экспертов на аварийные автомобили, т.н. «утопленники» и другую некондиционную технику приходится как минимум 10% импорта подержанных автомобилей. Проверка в лабораторных условиях ввозимой техники позволит защитить автовладельцев от продажи им техники, представляющей угрозу для жизни и здоровья.

Сколько сейчас может стоить трех-, пяти- или семилетний автомобиль с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Росстандарт