ГИБДД будет закупать приборы для быстрой проверки водителей на алкоголь

В рамках нацпроекта в ГИБДД планируют закупить и «поставить на вооружение» новое оборудование, которое позволит выявлять пьяных водителей без медицинского освидетельствования, прямо на месте остановки транспортного средства. Об этом в радиоэфире «Милицейской волны» рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. Подобные приборы успешно применяются уже во многих странах мира, они улавливают пары алкоголя в выдыхаемом воздухе. В России эти приборы могут появиться уже в 2022 году, утверждает Черников.

Надо ли радоваться появлению таких «чудес техники» в нашей стране - покажет только реальная практика. Ведь главная проблема не только в том, чтобы быстро уловить пары алкоголя (с этим и прежнее поколение алкотестеров в общем-то справлялось), а в том, чтобы процедура освидетельствования проходила без нарушения закона.

Но это - только одна сторона вопроса. А с другой - напомним, в нашей стране уже три года буксует даже процедура введения тестов на алкоголь и наркотики при получении водительских прав, а в обществе до сих пор нет общего мнения по установке принудительных алкозамков для водителей, попавшихся на пьнстве за рулем.

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