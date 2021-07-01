С 1 июля автомобили LADA стали дороже на 10 – 30 тысяч рублей

Как и было запланировано ранее, с 1 июля АВТОВАЗ поднял цены* на свою продукцию. По данным мониторинга, проводимого специалистами «Цена Авто», прибавка в среднем составила 2,4%, или 10 – 30 тыс. руб. Отмечается, что это четвертое по счету повышение цен с начала текущего года – первое произошло 15 января (в среднем на 2 – 5% по всему модельному ряду), затем 15 марта (на 2%) и 1 мая (на 2%).

Лидеры российского авторынка, автомобили семейства LADA Granta в кузовах «седан», «лифтбек», «хэтчбек» и «универсал», а также кросс-версия, стали дороже на 12 – 22 тыс. руб. Исключение составляет Granta Drive Active, стоимость которой подросла на 10 – 17 тысяч.

Седаны LADA Vesta и Vesta Cross, а также версия CNG, прибавили в цене по 15 – 20 тыс. руб. Сильнее подорожали универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross, а также версия Sport – здесь рост цен варьировался от 20 до 25 тысяч.

Высокие хэтчбеки, LADA XRAY и XRAY Cross, стали дороже на 20 – 24 тыс. руб., а все семейство LADA Largus равномерно прибавило по 25 тысяч.

Что касается внедорожников LADA Niva Legend, то здесь прибавка варьировалась в широких пределах – от плюс 13 тысяч (за версии 3-дверном исполнении) до плюс 30 тысяч (за 5-дверные). А вот LADA Niva Travel прибавила в цене 17 тыс. руб.

Таким образом, минимальные цены на семейства автомобилей LADA теперь выглядят так:

Granta седан – 531 900 рублей;

Granta лифтбек – 553 900 рублей;

Granta хэтчбек – 577 500 рублей;

Granta универсал – 560 900 рублей;

Vesta – 758 900 рублей;

XRAY – 730 900 рублей;

Largus – 749 900 рублей;

Niva Legend – 632 900 рублей;

Niva Travel – 796 900 рублей.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций

Фото: LADA