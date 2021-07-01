Used Cars Forum – 2021: какие SUV с пробегом покупают россияне?

С января по май нынешнего года жители нашей страны стали обладателями 556 тысяч подержанных кроссоверов и внедорожников. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», на долю сегмента SUV приходится четверть от общего объема вторичного рынка легковых автомобилей.

Чаще всего россияне за этот период покупали б/у кроссоверы и внедорожники Toyota (56,9 тыс. шт.). На втором месте по предпочтениям среди SUV с пробегом находится Nissan (51 тыс. шт.), на третьем – отечественная LADA (48 тыс. шт.). В ТОП-5 среди марок здесь также вошли Chevrolet (37,7 тыс. шт.) и Mitsubishi (31,3 тыс. шт.).

В модельном рейтинге вторичного рынка SUV лидерство принадлежит 3-дверному внедорожнику LADA 4x4, который за 5 месяцев разошелся тиражом в 40 тысяч экземпляров. Следом располагается внедорожник Chevrolet Niva с результатом в 33,2 тыс. купленных автомобилей. В первой пятерке компанию им также составили: Toyota RAV4 (19,3 тыс. шт.), Nissan X-Trail (16,5 тыс. шт.) и Renault Duster (16,4 тыс. шт.).

О других тенденциях российского вторичного рынка можно узнать из выступлений экспертов на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июля.

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Фото: АВТОСТАТ