В России началось производство новой Hyundai Creta

Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сегодня начинает массовое производство компактного кроссовера Hyundai Creta нового поколения. По словам директора производственного управления завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрея Казака, до конца года с конвейера предприятия должно сойти 20 тыс. таких машин. Кроме того, производственный план на 2021 год предусматривает выпуск 40 тыс. кроссоверов Hyundai Creta первого поколения, который был завершен в конце июня.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», существенное изменение дизайна кузова второго поколения модели, обновление компонентой базы автомобиля более чем на 80% и появление новых современных опций повлекло за собой модернизацию всех цехов предприятия. Инвестиции в модернизацию производства превысили 100 млн долларов. Так, новая Creta стала первой моделью, выпускаемой на российском заводе Hyundai, для которой предусмотрена комплектация с панорамной крышей. Для выполнения операций по установке панорамной крыши в цехе окраски появилась новая станция, оборудованная манипуляторами, также в каждую из трех смен цеха было дополнительно трудоустроено по 2 новых сотрудника. Для настройки систем помощи водителю (ADAS), которые получила обновленная модель, в цехе сборки было установлено современное оборудование, включая коллаборативного робота (кобота), который работает в паре с человеком и отвечает за калибровку переднего радара.

Hyundai Creta второго поколения стала самой локализованной моделью Hyundai в России. Предыдущее поколение модели уже было локализовано более чем на 50%. Для второго поколения Hyundai Creta было выбрано 7 новых локальных поставщиков комплектующих. Теперь для производства Hyundai Creta российские компании дополнительно поставляют на конвейер «ХММР» стекла, стеклоподъемники, дверные уплотнители, ремни безопасности, рулевые колеса, защиту картера и накладки на пятую дверь, что соответствует требованиям Минпромторга России.

Напомним, оригинальный внешний вид новой Creta для российского рынка выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. В передней части кузова новинка получила характерную «каскадную» решетку радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни в сочетании с противотуманными фарами. В числе других дизайнерских решений в экстерьере модели стоит отметить оригинальные задние фонари, традиционный для кроссоверов Hyundai серебристый элемент в форме «бумеранга» на боковине, а также серебристые рейлинги на крыше и легкосплавные колесные диски уникального дизайна.

Габаритные размеры автомобиля Creta нового поколения – 4300 мм х 1790 мм х 1620 мм при колесной базе 2610 мм. Таким образом, кроссовер второй генерации стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и при этом на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).

Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая будет доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.

Кроме того, Creta нового поколения оснащается уникальной опцией – омывателем камеры заднего вида, разработанным с учетом российских условий эксплуатации. Еще одним эксклюзивным предложением в классе станет панорамная крыша с люком. Наконец, Creta – вторая модель Hyundai на локальном рынке и первый представитель сегмента компактных кроссоверов с поддержкой инновационных телематических сервисов Bluelink, открывающих широчайший спектр возможностей дистанционного взаимодействия с автомобилем.

В России новое поколение Hyundai Creta будет представлено с двумя двигателями – атмосферными бензиновыми агрегатами Gamma 1.6 MPI (123 л.с. в переднеприводной модификации и 121 л.с. в полноприводной версии) и Nu 2.0 MPI мощностью 150 л.с. На выбор будут доступны пять комплектаций кроссовера (Prime, Classic, Family, Lifestyle, Prestige) с рядом опциональных пакетов и специальная версия Smart, оснащенная пакетом систем безопасности Smart Sense. В зависимости от двигателя и комплектации Hyundai Creta предлагается с 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач, а также с передним или полным приводом. С помощью системы Drive Mode Select можно выбрать один из трех режимов движения: Sport, Normal или Eco.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: «АВТОСТАТ»