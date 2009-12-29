В Белоруссии стартуют официальные продажи автомобилей Nissan

Компания «Ниссан Мотор РУС», которая продолжает работать над развитием бизнеса в странах СНГ, начала продажи автомобилей марки Nissan в Белоруссии.

«Ниссан Мотор РУС» будет поставлять автомобили Nissan и запасные части в Белоруссию, а также обеспечивать техническую поддержку послепродажного обслуживания. Продажи и обслуживание автомобилей будут осуществляться через дилерский центр Nissan в Минске, принадлежащий компании СООО «ДрайвМоторс». Первая партия автомобилей была поставлена дилеру 22 декабря 2009 года. В будущем «Ниссан Мотор РУС» будет изучать потенциальную возможность дальнейшего развития продаж и бренда Nissan на территории Белоруссии.

Развитие дилерской сети является одной из приоритетных задач, стоящих перед компанией «Ниссан Мотор РУС». Сегодня автомобили Nissan продаются в официальных дилерских центрах в России, Украине и Казахстане.