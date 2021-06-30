Петербургский завод Hyundai в 1 полугодии увеличил производство на 40%

Петербургский завод Hyundai по итогам первого полугодия 2021 года выпустил 123 тыс. автомобилей, что на 407% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Напомним, на предприятии выпускаются седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X. Все эти модели являются одними из самых востребованных на российском рынке, а компактный кроссовер Hyundai Creta – бессменным лидером продаж в сегменте SUV.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», по итогам 2021 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует выпустить более 230 тыс. автомобилей (+5% к прошлому году), продолжая работать в три производственные смены пять дней в неделю. В частности, по словам директора производственного управления завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Андрея Казака, производственный план на 2021 год предусматривает выпуск 40 тыс. кроссоверов Hyundai Creta первого поколения, который будет завершен в конце июня. Уже с 1 июля на заводе в Санкт-Петербурге стартует массовое производство новой «Креты», и до конца года с конвейера должно сойти 20 тыс. таких машин.

Объем экспорта автомобилей, производимых на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, в январе-июне 2021 года вырос на 78% и составил 14,6 тыс. единиц. Выпущенные на «ХММР» автомобили экспортируются преимущественно в Казахстан, Беларусь и Азербайджан. Добавим также, что кроссовер Hyundai Creta нового поколения российского производства начнет поставляться на экспорт уже этим летом.

Между тем, во втором квартале текущего года российский завод Hyundai запустил новый проект в сфере экспорта. Так, в мае 2021 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» достигли договоренности о поставках на завод в Казахстане автокомпонентов для мелкоузловой сборки автомобилей Hyundai Accent (в России модель называется Solaris). Договор затрагивает поставку компонентов, выпускающихся непосредственно на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (крупные кузовные панели, сваренные навесные детали кузова), а также российских и импортных компонентов (из Европы, Кореи, Китая и Индии) от поставщиков автозавода. Для подготовки компонентов к отправке в Казахстан завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» использует свою новую площадку на юге города, в Шушарах.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai