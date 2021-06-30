В Дагестане, Чечне, Москве и Подмосковье рынок новых автомобилей вырос более чем втрое

Российский авторынок продолжает стремительно расти на низкой базе прошлого периода. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле рынок новых легковых автомобилей вырос на 211%, а в мае – на 104%. Вполне логично, что положительная динамика затронула практически все регионы страны.

Сильнее всего в последний месяц весны выросли рынки Дагестана (+260%), Чечни (+224%), Москвы (+209%) и Подмосковья (+204%) – более чем в 3 раза. Еще в 23-х субъектах РФ авторынок по итогам мая нынешнего года продемонстрировал динамику выше, чем в среднем по стране (+104%).

В оставшихся регионах объем покупок новых автомобилей увеличился более чем на 10%. Единственным субъектом РФ, показавшим в мае рыночное падение, стала Еврейская автономная область (-15%), которая, кстати, так же «отличилась» и в апреле.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Бизнес Кар