Авторынок Казахстана в мае вырос на 21%

В мае 2021 года жители Казахстана приобрели 9,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Казахстане». Также ими был составлен рейтинг марок и моделей, которые пользовались наибольшим спросом в последний весенний месяц.

Порядка 30% рынка в мае пришлось на марку Chevrolet, автомобили которой разошлись тиражом в 2750 шт. Это почти в 20 раз больше, чем год назад. Далее в марочном рейтинге следует Hyundai (1750 шт.; -2%), а замыкает тройку лидеров Toyota (1460 шт.; +21%). В ТОП-5 также вошли корейская KIA (1090 шт.; +62%) и российская LADA (720 шт.; -60%).

Что касается модельных предпочтений, то лидером у жителей Казахстана стал седан Chevrolet Nexia, который за месяц был куплен в количестве 1530 экземпляров. Следом идут еще два седана – Chevrolet Cobalt (980 шт.) и Hyundai Accent (770 шт.). В ТОП-5 модельного рейтинга в этой стране вошли также KIA Rio (600 шт.) и бизнес-седан Toyota Camry (580 шт.).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2021 года на авторынке Казахстана также наблюдается рост. Так, с начала года казахстанцы стали обладателями 41,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 74% больше, чем в январе – мае 2020 года.

Найти все эти автомобили можно и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Бизнес Кар